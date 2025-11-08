Mit Verstärkung aus Frankreich: Freiberger Korbjäger prüfen den Tabellenführer

Freiberg
Nach dem Sieg in Dresden empfangen die Landesliga-Basketballer des ATSV Freiberg die Niners Chemnitz IV. Bei den Gastgebern stellt sich erstmals der französische Neuzugang aus Lyon vor.
Nach dem ersten Sieg in der Landesliga, den die Basketballer des ATSV Freiberg gerade in einem dramatischen Spiel bei Schlusslicht HTW Dresden eingefahren haben (69:66), wartet gleich der nächste dicke Brocken auf das Team: Am Sonntag (14.30 Uhr) stellt sich der ungeschlagene Tabellenführer Niners Chemnitz IV in der Rüleinhalle vor. Die Gäste...
