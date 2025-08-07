Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Robin Lehnert von der Trial Schmiede Claußnitz freut sich auf internationale Gäste in Diethensdorf.
Robin Lehnert von der Trial Schmiede Claußnitz freut sich auf internationale Gäste in Diethensdorf. Bild: Andreas Seidel
Rochlitz
Mit Weltmeistern auf zwei Rädern: Mittelsächsische Fahrradtrialer freuen sich auf internationale Konkurrenz
Von Robin Seidler
Neben eines Laufs der Ostdeutschen Meisterschaft im Fahrradtrial geht es am Wochenende in Diethensdorf auch um Weltranglistenpunkte. Dabei fahren erstmals internationale Gäste vor – eventuell sogar im Regenbogentrikot.

Sein eigenes Fahrrad lässt Robin Lehnert an diesem Wochenende ausnahmsweise stehen. Der 25-jährige Trial-Sportler aus Hartmannsdorf, der im vergangenen Jahr erstmals Deutscher Meister in der Elite-Klasse geworden ist, ist diesmal als Organisator gefordert. Denn am Wochenende gehen in Diethensdorf gleich zwei große Fahrradtrial-Wettkämpfe über...
