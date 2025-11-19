Mittelsächsischer Fahrradkünstler nach der Weltmeisterschaft in Saudi-Arabien: „Unser Sport gehört da nicht hin“

Robin Lehnert ist bei der Weltmeisterschaft im Fahrradtrial in Saudi-Arabien auf dem 21. Platz gelandet. Er übt allerdings deutliche Kritik bezüglich des Austragungsortes – und freut sich auf eine Weltcup-Premiere in der Heimat.

Viele bekannte Profifußballer sind in den vergangenen Jahren nach Saudi-Arabien gewechselt – in eine Liga, die aus sportlicher Sicht eher nicht so reizvoll ist. Für die Fußball-Weltmeisterschaft 2034 war der Wüstenstaat der einzige Bewerber. Die Formel 1 ist mit einem Grand Prix seit Jahren zu Gast im Golfstaat, ebenso die Rallye Dakar sowie...