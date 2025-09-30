Mittelsächsische Fußballerinnen brillieren bei Sichtungsturnier

Das Mädchenteam der Kreisauswahl Mittelsachsen hat beim Sichtungsturnier der U-12-Juniorinnen-Landesauswahl den 2. Platz belegt. Trotzdem droht in einigen Jahren ein Aderlass.

Anne Heil kann sich nicht an ein besseres Abschneiden erinnern: „Zumindest unter meiner Regie haben wir so ein Ergebnis noch nicht erreicht“, sagt die Fußballtrainerin der Kreisauswahl Mädchen, die seit gut drei Jahren das monatlich stattfindende Training in Flöha leitet. Unter 12 Mannschaften landeten die Mittelsächsinnen beim...