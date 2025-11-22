Mittweidaer Rechtsanwalt trainiert nun die Fußballer des BSC Motor Rochlitz

Rochlitz
Für Martin Kreher ist der Cheftrainerposten beim BSC Motor Rochlitz der erste in Sachsen – und wurde durch eine Berufskollegin vermittelt. Sein Co-Trainer ist im Vater-Jahn-Stadion schon ein Bekannter.
Der Auftakt verlief zumindest vom Ergebnis her vielversprechend. Nachdem Martin Kreher bei den Fußballern des BSC Motor Rochlitz als Trainer die sportliche Leitung übernommen hatte, wurde noch für die erste Woche wurde unter seiner Führung ein Testspiel vereinbart. Gegen Kreisligist SV Union Milkau gewannen die Rochlitzer, die in der...
