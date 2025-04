Mittweidaer Seniorenkegler mit klarem Heimsieg zum Saisonabschluss

Gegen Blau-Weiß Chemnitz haben die Senioren des TSV Fortschritt Mittweida mit 8:0 gewonnen. Dabei gab es im unbedeutenden letzten Heimspiel dennoch einige Änderungen.

Bei den letzten Würfen der Mannschaftssaison der Mittweidaer Seniorenkegler ist am Samstagmittag auf der Kegelbahn am Schützenplatz schon Partystimmung aufgekommen. Das Duell gegen Blau-Weiß Chemnitz war entschieden, es ging nur noch um die Höhe des Erfolgs. „Aber dass jeder Wurf so gefeiert wird, gibt es nicht so oft“, sagte der...