Motocross: Junge Pilotin aus Mittelsachsen mischt in der Weltelite mit

Zuletzt hatte Tanja Schlosser in der Enduro-Szene von sich reden gemacht. In diesem Jahr kehrt die Weißenbornerin zu ihren Wurzeln im Motocross zurück und nimmt es mit den besten Fahrerinnen der Welt auf.

Tanja Schlosser ist zurück im Motocross-Zirkus. Bei der diesjährigen deutschen Runde der Motocross-Weltmeisterschaft am Wochenende in Teutschenthal (bei Halle) stellte sich die Weißenbornerin zum zweiten Mal in ihrer Laufbahn den besten Damen der Welt. Ihr Debüt hatte die 22-Jährige, die zuletzt vornehmlich im Enduro-Sport aktiv war, 2018 an...