Mit Geschick und Geschwindigkeit: Junge Weißenbornerin beeindruckt auch im Motocross

Beim Enduro hat Tanja Schlosser aus Weißenborn schon etliche Erfolge gefeiert. In diesem Jahr wurde sie bei der Motocross-DM Vierte. Es war eine Rückkehr zu ihren Wurzeln.

Langweilig dürfte es Tanja Schlosser nicht werden. In den vergangenen beiden Jahren war die junge Motorsportlerin aus Weißenborn unter anderem in der Enduro-Europameisterschaft unterwegs, wo sie 2023 sogar den Titel bei den Damen gewann. 2025 stand die deutsche Damen-Meisterschaft im Motocross im Mittelpunkt, die Tanja Schlosser auf dem sehr... Langweilig dürfte es Tanja Schlosser nicht werden. In den vergangenen beiden Jahren war die junge Motorsportlerin aus Weißenborn unter anderem in der Enduro-Europameisterschaft unterwegs, wo sie 2023 sogar den Titel bei den Damen gewann. 2025 stand die deutsche Damen-Meisterschaft im Motocross im Mittelpunkt, die Tanja Schlosser auf dem sehr...