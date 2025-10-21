Mit Geschick und Geschwindigkeit: Junge Weißenbornerin beeindruckt auch im Motocross

Freiberg
Beim Enduro hat Tanja Schlosser aus Weißenborn schon etliche Erfolge gefeiert. In diesem Jahr wurde sie bei der Motocross-DM Vierte. Es war eine Rückkehr zu ihren Wurzeln.
Langweilig dürfte es Tanja Schlosser nicht werden. In den vergangenen beiden Jahren war die junge Motorsportlerin aus Weißenborn unter anderem in der Enduro-Europameisterschaft unterwegs, wo sie 2023 sogar den Titel bei den Damen gewann. 2025 stand die deutsche Damen-Meisterschaft im Motocross im Mittelpunkt, die Tanja Schlosser auf dem sehr...
