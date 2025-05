Motocross-Spektakel in Hainichen: Lokalmatador fährt der Konkurrenz davon

Beim zweiten Rennen der Serie Nextgeneration in der Lehmgrube sind am Sonnabend mehr als 100 Aktive an den Start gegangen. Neben zahlreichen Amateuren waren auch WM-Starter zu entdecken.

Die Veranstalter der Nextgeneration-Rennserie (NGMX) im Motocross hatten bei der zweiten Veranstaltung des Jahres in Hainichen Riesenglück mit dem Wetter. Während am Sonntag große Regengebiete über Sachsen hinwegzogen, herrschte am Tag zuvor bestes Wetter – und damit ideale Bedingungen auf der 1650 Meter langen Sandpiste in der Lehmgrube....