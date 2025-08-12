Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Rico Vetter schloss mit dem klassischen Straßenkurs von Horice seinen Frieden.
Rico Vetter schloss mit dem klassischen Straßenkurs von Horice seinen Frieden. Bild: Thorsten Horn
Rico Vetter schloss mit dem klassischen Straßenkurs von Horice seinen Frieden. Bild: Thorsten Horn
Rico Vetter schloss mit dem klassischen Straßenkurs von Horice seinen Frieden. Bild: Thorsten Horn
Freiberg
Motorradrennpilot aus Oederan: Habe mit Horice Frieden geschlossen
Von Thorsten Horn
Im Vorjahr hatte Rico Vetter auf dem gefährlichen Straßenkurs im tschechischen Horice seinen schwersten Unfall. Nun kehrte er dorthin zurück – und war so erfolgreich wie vorher.

Ein Jahr nach seinem schweren Unfall in Horice, bei dem er sich unter anderem an drei Rückenwirbeln die Fortsätze abbrach, ist Rico Vetter mit seiner 600er-Rennmaschine wieder auf dem Straßenkurs im nordtschechischen Riesengebirgsvorland an den Start gegangen. In beiden Rennen der Supersport-Klasse der International Road Racing Championship...
