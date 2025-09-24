Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Rico Vetter am Freitag vor dem Rennen bei der Fahrervorstellung auf dem Frohburger Markt.
Rico Vetter am Freitag vor dem Rennen bei der Fahrervorstellung auf dem Frohburger Markt. Bild: Thorsten Horn
Rico Vetter am Freitag vor dem Rennen bei der Fahrervorstellung auf dem Frohburger Markt.
Rico Vetter am Freitag vor dem Rennen bei der Fahrervorstellung auf dem Frohburger Markt. Bild: Thorsten Horn
Freiberg
Oederaner Pilot schließt seine Rennsaison auf dem Frohburger Dreieck versöhnlich ab
Von Thorsten Horn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit Gesamtrang 8 in der IRRC Supersport ist Motorradsportler Rico Vetter aus Oederan wieder eine gute Serie gelungen. In dieser wurde er bester Deutscher seiner Klasse.

Die Rennsaison 2025 ist für Rico Vetter beendet – mit einem für ihn schönen Erfolg: Als am vergangenen Wochenende das 62. Internationale Frohburger Dreieckrennen, gleichzeitig das Saisonfinale der International Road Racing Championship (IRRC), auf dem Programm stand, reiste der 41-Jährige aus Börnichen als Gesamtneunter der Klasse IRRC...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
24.09.2025
3 min.
Lunzenauer Motorradpilot auf dem Frohburger Dreieck: „Ich habe mich durchgebissen und alles hat bestens funktioniert“
Freddie Heinrich quetschte in Frohburg alles aus seine Kawasaki raus.
Beim diesjährigen Frohburger Dreieckrennen trumpfte Freddie Heinrich groß auf und raste inmitten der gestandenen IRRC-Superbiker gleich doppelt aufs Podest. So soll es am kommenden Wochenende weitergehen.
Thorsten Horn
27.09.2025
1 min.
Nur kein Übermut: RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg
So wie zum Ende der vergangenen Saison will RB Leipzig auch diesmal in Wolfsburg jubeln. (Archivbild)
RB Leipzig zu Gast beim VfL Wolfsburg - eigentlich eine dankbare Aufgabe. Doch noch sind die Sachsen nicht gefestigt, müssen sich jeden Erfolg hart erarbeiten.
12.08.2025
4 min.
Motorradrennpilot aus Oederan: Habe mit Horice Frieden geschlossen
Rico Vetter schloss mit dem klassischen Straßenkurs von Horice seinen Frieden.
Im Vorjahr hatte Rico Vetter auf dem gefährlichen Straßenkurs im tschechischen Horice seinen schwersten Unfall. Nun kehrte er dorthin zurück – und war so erfolgreich wie vorher.
Thorsten Horn
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
Mehr Artikel