Oederaner Pilot schließt seine Rennsaison auf dem Frohburger Dreieck versöhnlich ab

Mit Gesamtrang 8 in der IRRC Supersport ist Motorradsportler Rico Vetter aus Oederan wieder eine gute Serie gelungen. In dieser wurde er bester Deutscher seiner Klasse.

Die Rennsaison 2025 ist für Rico Vetter beendet – mit einem für ihn schönen Erfolg: Als am vergangenen Wochenende das 62. Internationale Frohburger Dreieckrennen, gleichzeitig das Saisonfinale der International Road Racing Championship (IRRC), auf dem Programm stand, reiste der 41-Jährige aus Börnichen als Gesamtneunter der Klasse IRRC...