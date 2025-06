Motorradrennsport: Lichtenauer Talent mit gutem Debüt in neuer Klasse

Beim ersten Saisonlauf war Richard Irmscher für seine neue Klasse noch zu jung, auf den zweiten verzichtete er freiwillig. So gab der Lichtenauer erst beim dritten seinen IDM-Einstand und schlug sich achtbar.

Beim dritten Saisonlauf der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) am vergangenen Wochenende im nordböhmischen Most begann nun auch für Richard Irmscher das nächste Rennsport-Abenteuer. Und dieses war für den Klassen-Debütanten in der IDM Supersport mit zwei Fahrten in die Punkteränge gleich erfolgreich.