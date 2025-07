Motorradrennsport: Lunzenauer fährt zweimal auf das Podium

Nach seinem nicht erfüllten Traum von der Moto3-WM schaffte Freddie Heinrich nun seine ersten Podestplätze in der 1.000er-Klasse Pro Superstock seit seinem Wechsel in die IDM.

Im Rahmen des vierten Laufes zur Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) kam Freddie Heinrich in der Rahmenserie Pro Superstock 1000 zu seinem erst zweiten Renneinsatz in diesem Jahr – seinem dritten in der 1000er-Klasse. Und dieser verlief für den 20-jährigen Lunzenauer überaus erfolgreich. Im ersten der zwei Rennen verbesserte...