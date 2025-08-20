Motorradrennsport: Mittelsachsen kehren mit Punkten aus den Niederlanden zurück

Mittweida
Die mittelsächsischen Piloten haben beim IDM-Wochenende in Assen solide Ergebnisse eingefahren. Einem Striegistaler Pilot fehlte auf seinem Motorrad zunächst etwas der Halt.
Der fünfte von sieben Läufen der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) 2025 fand im niederländischen Assen statt und war demzufolge jener, der die weiteste Reise für unsere mittelsächsischen IDM-Piloten nach sich zog.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.