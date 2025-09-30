Nach acht vergeblichen Anläufen: Rochlitzerin erkämpft erste DM-Medaille

Rochlitz
Lilly Leißner vom Karate-Do Rochlitz hat bei der Deutschen U-21-Meisterschaft in Verden Silber gewonnen. Zuvor schaffte es bereits ein Vereinskollege auf das Podest.
Für diesen Saisonhöhepunkt haben Lilly Leißner und Dustin Striesche vom Karate-Do Rochlitz das ganze Jahr trainiert: der Deutschen Meisterschaft der Altersklasse U 21 im niedersächsischen Verden. Besonders für Dustin Striesche, der nach einer längeren verletzungsbedingten Pause wieder an den Start ging, war dieser nationale Vergleich eine...
