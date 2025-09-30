Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Lilly Leißner (M.) und Dustin Striesche (r.) haben bei der U-21-DM zwei Medaillen gewonnen.
Lilly Leißner (M.) und Dustin Striesche (r.) haben bei der U-21-DM zwei Medaillen gewonnen. Bild: Ralf Ziezio/Verein
Lilly Leißner (M.) und Dustin Striesche (r.) haben bei der U-21-DM zwei Medaillen gewonnen.
Lilly Leißner (M.) und Dustin Striesche (r.) haben bei der U-21-DM zwei Medaillen gewonnen. Bild: Ralf Ziezio/Verein
Rochlitz
Nach acht vergeblichen Anläufen: Rochlitzerin erkämpft erste DM-Medaille
Von Valentin Leißner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lilly Leißner vom Karate-Do Rochlitz hat bei der Deutschen U-21-Meisterschaft in Verden Silber gewonnen. Zuvor schaffte es bereits ein Vereinskollege auf das Podest.

Für diesen Saisonhöhepunkt haben Lilly Leißner und Dustin Striesche vom Karate-Do Rochlitz das ganze Jahr trainiert: der Deutschen Meisterschaft der Altersklasse U 21 im niedersächsischen Verden. Besonders für Dustin Striesche, der nach einer längeren verletzungsbedingten Pause wieder an den Start ging, war dieser nationale Vergleich eine...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17.09.2025
3 min.
Beim Nationenvergleich in Rumänien: Rochlitzer Karateka wachsen über sich hinaus
Die Mittelsachsen traten als Team Deutschland in Timișoara an.
Die Sportler des Karate-Stützpunktes Rochlitz haben auf internationaler Bühne viele Medaillen erkämpft. Zwei Athleten feierten dabei sogar Doppelerfolge.
Kai Dittrich
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
27.08.2025
2 min.
Karate: Rochlitzer Trio schnuppert erste Wettkampfluft nach der Sommerpause
Lilly Leißner, Selina Fabian und Hieu Bui Tien haben das Flair in Warschau genossen.
Drei Karateka aus Rochlitz haben an den European Universities Combat Sports Championships in Warschau teilgenommen. Im September stehen noch weitere große Wettkämpfe an.
Valentin Leißner
03.10.2025
3 min.
Thronwechsel in Luxemburg - Guillaume wird neuer Großherzog
Nach 25 Jahren bekommt Luxemburg einen neuen Großherzog: Guillaume. (Archivbild)
Nach 25 Jahren gibt es an der Spitze des Luxemburger Großherzogtums einen Wechsel. Es ist nicht nur für die Royals ein historischer Tag.
Mehr Artikel