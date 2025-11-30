Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kevin Budach brachte den BSC in Lichtenstein früh in Führung. Es war das erste Saisontor des 28-Jährigen.
Kevin Budach brachte den BSC in Lichtenstein früh in Führung. Es war das erste Saisontor des 28-Jährigen. Bild: Andreas Kretschel
Kevin Budach brachte den BSC in Lichtenstein früh in Führung. Es war das erste Saisontor des 28-Jährigen.
Kevin Budach brachte den BSC in Lichtenstein früh in Führung. Es war das erste Saisontor des 28-Jährigen. Bild: Andreas Kretschel
Freiberg
Nach Torefestival in Westsachsen: Freiberger Fußballer bleiben in der Erfolgsspur
Redakteur
Von Steffen Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Sachsenklasse-Fußballer des BSC haben bei Fortschritt Lichtenstein in einem turbulenten und torreichen Spiel einen Punkt erkämpft. Dabei gelang dem neuen Torjäger des Teams ein Doppelpack.

Die Fußballer des BSC Freiberg haben ihren Aufwärtstrend wie erhofft fortsetzen können. Im Spitzenspiel der Sachsenklasse West beim bisherigen Tabellenvierten SSV Fortschritt Lichtenstein erkämpften sich die dezimierten Bergstädter am Sonnabend in einem turbulenten Spiel ein 4:4 (2:1)-Unentschieden. Dreimal hatten die Gäste dabei geführt,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
23.11.2025
4 min.
Frostiger Fußballzauber in Freiberg: BSC verpasst Stollberg eiskalte Abreibung
Aktivposten beim BSC: Torvorbereiter Karl Herrmann (r.), im Duell mit Stollbergs Ben Grummt, spielte nach einem Ellenbogenstoß in der ersten Hälfte mit Nasenpfropfen durch.
Die Sachsenklasse-Fußballer des BSC Freiberg zerlegen den spielfreudigen FC Stollberg beim 5:1-Heimsieg in seine Einzelteile. Ein BSC-Spieler setzte der Lehrstunde noch die Krone auf.
Kai Dittrich
01.12.2025
4 min.
Deutschland und Polen: Freundschaft mit Fallstricken
Verteidigung, Wirtschaft und der Ukraine-Krieg dürften in dem Gespräch der beiden im Vordergrund stehen.
Schutz vor russischer Bedrohung, Unterstützung der Ukraine - das werden wichtige Themen der deutsch-polnischen Regierungskonsultationen sein. Es dürfte aber auch um Vergangenheitsbewältigung gehen.
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
16.11.2025
3 min.
Erst Patzer, dann Assist: Freiberger Fußball-Youngster im Wechselbad der Gefühle
Die Freiberger und Mohammad Ali Al Salti Al Krad (v.), hier im Zweikampf mit Syraus Clemens Zierold, setzten ihre Serie fort.
Der BSC Freiberg ist nach dem 1:1 beim heimstarken SC Syrau seit vier Spielen in der Sachsenklasse ungeschlagen. Trotz des Punktgewinns legte der BSC-Torschütze den Finger in die Wunde.
Florian Wißgott
01.12.2025
2 min.
Wück vor EM-Vergabe: Hoffe, UEFA hat aufgepasst
Hoffen auf den Zuschlag der EM 2029: Bundestrainer Wück und die deutschen Fußballerinnen.
Bundestrainer Wück wirbt vor der Vergabe der EM 2029 für Deutschland als Gastgeber. Dabei nennt er die großen Pluspunkte des deutschen Frauenfußballs.
Mehr Artikel