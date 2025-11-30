Nach Torefestival in Westsachsen: Freiberger Fußballer bleiben in der Erfolgsspur

Die Sachsenklasse-Fußballer des BSC haben bei Fortschritt Lichtenstein in einem turbulenten und torreichen Spiel einen Punkt erkämpft. Dabei gelang dem neuen Torjäger des Teams ein Doppelpack.

Die Fußballer des BSC Freiberg haben ihren Aufwärtstrend wie erhofft fortsetzen können. Im Spitzenspiel der Sachsenklasse West beim bisherigen Tabellenvierten SSV Fortschritt Lichtenstein erkämpften sich die dezimierten Bergstädter am Sonnabend in einem turbulenten Spiel ein 4:4 (2:1)-Unentschieden. Dreimal hatten die Gäste dabei geführt,...