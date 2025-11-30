Nach Torefestival in Westsachsen: Freiberger Fußballer bleiben in der Erfolgsspur

Freiberg
Die Sachsenklasse-Fußballer des BSC haben bei Fortschritt Lichtenstein in einem turbulenten und torreichen Spiel einen Punkt erkämpft. Dabei gelang dem neuen Torjäger des Teams ein Doppelpack.
Die Fußballer des BSC Freiberg haben ihren Aufwärtstrend wie erhofft fortsetzen können. Im Spitzenspiel der Sachsenklasse West beim bisherigen Tabellenvierten SSV Fortschritt Lichtenstein erkämpften sich die dezimierten Bergstädter am Sonnabend in einem turbulenten Spiel ein 4:4 (2:1)-Unentschieden. Dreimal hatten die Gäste dabei geführt,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.