Nachwuchsfußball: Mittweidaer Talent trifft gleich in zwei Partien

In der Landesklasse haben die C-Junioren von Germania Mittweida das Derby in Frankenberg mit 4:3 gewonnen. Ein Akteur war bereits am Tag zuvor bei einem wichtigen Spiel für seinen Verein ein Sieggarant.

Die Fußballspiele der Nachwuchsmannschaften von Germania Mittweida sind am Wochenende ausnahmslos torreich verlaufen. Dabei sprangen auch zwei 4:3-Erfolge für die Mittweidaer Kicker heraus. Bei beiden Partien zeigte sich ein Akteur treffsicher. Elia Dennhardt traf nicht nur am Sonntag beim Derby der C-Junioren in Frankenberg zum Endstand,... Die Fußballspiele der Nachwuchsmannschaften von Germania Mittweida sind am Wochenende ausnahmslos torreich verlaufen. Dabei sprangen auch zwei 4:3-Erfolge für die Mittweidaer Kicker heraus. Bei beiden Partien zeigte sich ein Akteur treffsicher. Elia Dennhardt traf nicht nur am Sonntag beim Derby der C-Junioren in Frankenberg zum Endstand,...