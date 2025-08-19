Neuer Fußballwind in Freiberg: SV Borea überzeugt trotz Niederlage mit Kampfgeist

Die Fußballer von Borea Freiberg mussten bei ihrer Premiere im Punktspielbetrieb Lehrgeld zahlen. Ein Spieler machte aber im ersten Kreisklasse-Match in Dittmannsdorf nachdrücklich auf sich aufmerksam.

Ganz nach dem Motto „Wer kämpft, kann verlieren – wer nicht kämpft, hat schon verloren“ sind die Fußballer des SV Borea Freiberg in ihre Premierensaison gestartet. Zuvor hieß es auf der Homepage: „Ein frischer Fußballsturm fegt durch Freiberg! Ein neuer Verein verspricht, die Fußballwelt der Stadt auf den Kopf zu stellen.“ Trotz... Ganz nach dem Motto „Wer kämpft, kann verlieren – wer nicht kämpft, hat schon verloren“ sind die Fußballer des SV Borea Freiberg in ihre Premierensaison gestartet. Zuvor hieß es auf der Homepage: „Ein frischer Fußballsturm fegt durch Freiberg! Ein neuer Verein verspricht, die Fußballwelt der Stadt auf den Kopf zu stellen.“ Trotz...