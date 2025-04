Neun Tore: Flöhaer Fußballer beenden Fortunas Erfolgsserie

Der TSV Flöha behält in der Mittelsachsenliga bei Fortuna Langenau knapp die Oberhand. In einem torreichen Schlagabtausch fand die Aufholjagd der Hausherren kein erfolgreiches Ende.

Die Fußballer des TSV Flöha haben mit dem jüngsten 5:4 (3:1)-Sieg bei Fortuna Langenau in der Mittelsachsenliga etwas geschafft, was viele Mannschaften vor ihnen nicht geschafft haben: die Langenauer zu besiegen. 13 Spiele in Folge waren diese zuvor ungeschlagen. Die letzte Niederlage der Fortuna datierte vom 22. September 2024 – damals...