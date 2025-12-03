Nun also Afrika: Mittelsächsischer Fahrrad-Abenteurer startet bei Etappenrennen in Ruanda

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auf Händen getragen hat Daniel Gottschalk seinen Fahrrad-Kumpel Niklas Gathof nur fürs Foto. Beim Rwandan Epic müssen beide im Team und im Gelände harmonieren.
Auf Händen getragen hat Daniel Gottschalk seinen Fahrrad-Kumpel Niklas Gathof nur fürs Foto. Beim Rwandan Epic müssen beide im Team und im Gelände harmonieren. Bild: Daniel Gottschalk/privat
Fast 70 Kilogramm Gepäck an Spenden, darunter vor allem viel Ausrüstung rund ums Fahrrad, haben die beiden Sportler bei Florent Nsengumuremyi vorbeigebracht.
Fast 70 Kilogramm Gepäck an Spenden, darunter vor allem viel Ausrüstung rund ums Fahrrad, haben die beiden Sportler bei Florent Nsengumuremyi vorbeigebracht. Bild: Daniel Gottschalk/privat
Das eigene Equipment im Handgepäck, die Sachspenden im Aufgabegepäck. Vom Berliner Flughafen aus ging es für Daniel Gottschalk (v.) über Doha in Ruandas Hauptstadt Kigali, wo im Herbst erst die Radsport-Weltmeisterschaft stattfand.
Das eigene Equipment im Handgepäck, die Sachspenden im Aufgabegepäck. Vom Berliner Flughafen aus ging es für Daniel Gottschalk (v.) über Doha in Ruandas Hauptstadt Kigali, wo im Herbst erst die Radsport-Weltmeisterschaft stattfand. Bild: Daniel Gottschalk/privat
Auf Händen getragen hat Daniel Gottschalk seinen Fahrrad-Kumpel Niklas Gathof nur fürs Foto. Beim Rwandan Epic müssen beide im Team und im Gelände harmonieren.
Auf Händen getragen hat Daniel Gottschalk seinen Fahrrad-Kumpel Niklas Gathof nur fürs Foto. Beim Rwandan Epic müssen beide im Team und im Gelände harmonieren. Bild: Daniel Gottschalk/privat
Fast 70 Kilogramm Gepäck an Spenden, darunter vor allem viel Ausrüstung rund ums Fahrrad, haben die beiden Sportler bei Florent Nsengumuremyi vorbeigebracht.
Fast 70 Kilogramm Gepäck an Spenden, darunter vor allem viel Ausrüstung rund ums Fahrrad, haben die beiden Sportler bei Florent Nsengumuremyi vorbeigebracht. Bild: Daniel Gottschalk/privat
Das eigene Equipment im Handgepäck, die Sachspenden im Aufgabegepäck. Vom Berliner Flughafen aus ging es für Daniel Gottschalk (v.) über Doha in Ruandas Hauptstadt Kigali, wo im Herbst erst die Radsport-Weltmeisterschaft stattfand.
Das eigene Equipment im Handgepäck, die Sachspenden im Aufgabegepäck. Vom Berliner Flughafen aus ging es für Daniel Gottschalk (v.) über Doha in Ruandas Hauptstadt Kigali, wo im Herbst erst die Radsport-Weltmeisterschaft stattfand. Bild: Daniel Gottschalk/privat
Rochlitz
Nun also Afrika: Mittelsächsischer Fahrrad-Abenteurer startet bei Etappenrennen in Ruanda
Von Robin Seidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bis diesen Freitag nimmt Daniel Gottschalk am Rwandan Epic teil – diesmal aber mit dickeren Reifen als bei seinen Touren zuletzt durch Europa. Vor dem Start waren er und seine Mitstreiter noch für den guten Zweck unterwegs.

Vom Gardasee zum Nordkap, aus Nordfrankreich in die Türkei und zuletzt durch die Höhenzüge Kirgistans nahe an der chinesischen Grenze – Radsportler Daniel Gottschalk aus Rochlitz hat in den vergangenen Jahren und Monaten auf zwei Rädern viele Länder, Menschen und auch Strapazen kennengelernt. Nachdem der 33-Jährige im August beim Silk Road...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
04.12.2025
2 min.
Maduro schildert Telefonat mit Trump als "respektvoll"
"Willkommen Dialog, willkommen Diplomatie", sagte Maduro. (Archivbild)
Der autoritäre Präsident hat sich erstmals zu seinem jüngsten Gespräch mit Trump geäußert. Während die USA seit Wochen den Ton verschärfen, setzt Maduro auf einen "respektvollen Dialog" der Staaten.
04.12.2025
4 min.
Plauener Weihnachtsmarktbesucher vermissen einen Stammhändler: Wo ist der beliebte Rosterverkäufer geblieben?
Uwe Zeithammel am Mittwoch auf dem Plauener Weihnachtsmarkt. In diesem Jahr ist er dort nur noch Besucher.
30 Jahre lang prägte sein Imbissstand den Weihnachtsmarkt. In diesem Jahr ist Caterer Uwe Zeithammel nicht mehr dabei. Was der Abschied bedeutet und warum Ruhestand für den 64-Jährigen noch längst kein Thema ist.
Bernd Jubelt
14.08.2025
1 min.
1000 Kilometer durch den Rossauer Wald: Radsport-Veranstaltung startet am Freitagmittag
Die Radfahrer spulen am Freitagmittag wieder viele Kilometer durch den Rossauer Wald ab.
65 Radsportler gehen ab diesem Freitag im Rossauer Wald an den Start. Sieger ist, wer zuerst 1000 Kilometer am Wochenende absolviert hat.
Robin Seidler
16:45 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck in Freiberg: Datum steht fest
Ein Coca-Cola Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Die Freiberger dürfen sich auf ein weiteres Highlight im Advent freuen: Der rote Weihnachtstruck kommt tatsächlich. Was erwartet Besucher dort?
Cornelia Schönberg
18.08.2025
5 min.
Nach Zwangspause im kirgisischen Hochgebirge: Rochlitzer Fahrradsportler steigt bei Silk Road Mountain Race aus
Daniel Gottschalk (l.) aus Rochlitz, hier im Frühjahr beim Everesting in der Heimat, ist nach Kirgistan aufgebrochen.
Daniel Gottschalk ist am Freitag beim Silk Road Mountain Race in Kirgistan gestartet. Nach einer längeren Pause entschied er sich am Montag, das Rennen der Gesundheit zuliebe abzubrechen.
Robin Seidler
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
Mehr Artikel