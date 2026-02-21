Nur eine Halbzeit lang auf Augenhöhe: Handballer der HSG Freiberg warten weiter auf den ersten Auswärtssieg in der Regionalliga

Freiberg
Beim USV Halle sorgten die „Dachse“ zunächst dafür, dass es spannend war. Nach dem Seitenwechsel fehlten ihnen aber die Mittel und die Cleverness. Sie verloren am Ende deutlich mit 27:31.
Die Handballer der HSG Freiberg warten weiter auf den ersten Auswärtssieg nach dem Wiederaufstieg in die Regionalliga. In fremden Hallen verloren die Dachse, so der Spitzname der Freiberger, vor diesem Wochenende von zehn Spielen zwar nur sechs – sie holten bei vier Unentschieden aber eben noch nie zwei Punkte an einem Abend. Den nächsten...
