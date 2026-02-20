MENÜ
Falk Göpfert, der aus Eppendorf stammt, ist bei den Olympischen Winterspielen hautnah und in sportlicher Verantwortung dabei.
Falk Göpfert, der aus Eppendorf stammt, ist bei den Olympischen Winterspielen hautnah und in sportlicher Verantwortung dabei. Bild: Robin Seidler
Flöha
Olympia: Warum ein Skisportler aus Mittelsachsen mit dem österreichischen Team mitfiebert
Von Robin Seidler
Falk Göpfert stammt aus Eppendorf und ist inzwischen in Bayern heimisch. Zum Finale in Val di Fiemme drückt er Teresa Stadlober mehr die Daumen als Katharina Hennig Dotzler – und erklärt auch, warum.

30 Zentimeter Neuschnee im Fleimstal, durchnässte Zuschauer und geschlagene deutsche Kombinierer, die eine Medaille klar verpassten. Falk Göpfert konnte diesen Wettbewerb am Donnerstag entspannt von der Bande an der Laufstrecke verfolgen – und freute sich über die olympische Bronzemedaille für die österreichischen Kombinierer Stefan...
