Flöha
Falk Göpfert stammt aus Eppendorf und ist inzwischen in Bayern heimisch. Zum Finale in Val di Fiemme drückt er Teresa Stadlober mehr die Daumen als Katharina Hennig Dotzler – und erklärt auch, warum.
30 Zentimeter Neuschnee im Fleimstal, durchnässte Zuschauer und geschlagene deutsche Kombinierer, die eine Medaille klar verpassten. Falk Göpfert konnte diesen Wettbewerb am Donnerstag entspannt von der Bande an der Laufstrecke verfolgen – und freute sich über die olympische Bronzemedaille für die österreichischen Kombinierer Stefan...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.