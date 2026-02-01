Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye gewinnt das 20. Rochlitzer Kugelstoßmeeting

Rochlitz
Die Mannheimerin zeigte sich in Rochlitz in erstaunlicher Frühform. Eine Athletin des LV 90 Erzgebirge knackte die Norm für die Hallen-Weltmeisterschaft, fährt aber wahrscheinlich nicht hin.
Unter stehenden Ovationen durfte Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye am Sonntagnachmittag ihren letzten Versuch beim 20. Kugelstoßmeeting in Rochlitz absolvieren. Die 18,90 Meter waren zwar keine Verbesserung mehr, doch vier der sechs Versuche waren dort, wo die 27-Jährige eigentlich erst später im Jahr sein wollte: stetig im 19-Meter-Bereich. Die...
