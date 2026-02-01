MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Yemisi Ogunleye hat am Sonntag das Kugelstoßmeeting in Rochlitz gewonnen.
Yemisi Ogunleye hat am Sonntag das Kugelstoßmeeting in Rochlitz gewonnen. Bild: Jörg Weichelt
Starke Frühform: Katharina Maisch vom LV 90 Erzgebirge erfüllte mit 19,02 Meter die Norm für die Hallen-WM.
Starke Frühform: Katharina Maisch vom LV 90 Erzgebirge erfüllte mit 19,02 Meter die Norm für die Hallen-WM. Bild: Jörg Weichelt
Christopher Licata war bei seinem ersten Wettkampf in Europa gleich erfolgreich.
Christopher Licata war bei seinem ersten Wettkampf in Europa gleich erfolgreich. Bild: Jörg Weichelt
Yemisi Ogunleye hat am Sonntag das Kugelstoßmeeting in Rochlitz gewonnen.
Yemisi Ogunleye hat am Sonntag das Kugelstoßmeeting in Rochlitz gewonnen. Bild: Jörg Weichelt
Starke Frühform: Katharina Maisch vom LV 90 Erzgebirge erfüllte mit 19,02 Meter die Norm für die Hallen-WM.
Starke Frühform: Katharina Maisch vom LV 90 Erzgebirge erfüllte mit 19,02 Meter die Norm für die Hallen-WM. Bild: Jörg Weichelt
Christopher Licata war bei seinem ersten Wettkampf in Europa gleich erfolgreich.
Christopher Licata war bei seinem ersten Wettkampf in Europa gleich erfolgreich. Bild: Jörg Weichelt
Rochlitz
Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye gewinnt das 20. Rochlitzer Kugelstoßmeeting
Von Robin Seidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Mannheimerin zeigte sich in Rochlitz in erstaunlicher Frühform. Eine Athletin des LV 90 Erzgebirge knackte die Norm für die Hallen-Weltmeisterschaft, fährt aber wahrscheinlich nicht hin.

Unter stehenden Ovationen durfte Olympiasiegerin Yemisi Ogunleye am Sonntagnachmittag ihren letzten Versuch beim 20. Kugelstoßmeeting in Rochlitz absolvieren. Die 18,90 Meter waren zwar keine Verbesserung mehr, doch vier der sechs Versuche waren dort, wo die 27-Jährige eigentlich erst später im Jahr sein wollte: stetig im 19-Meter-Bereich. Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:10 Uhr
2 min.
Biathletin Passler vor Heim-Olympia mit positivem Dopingtest
Die italienische Biathletin Rebecca Passler auf der Strecke.
Vier Tage vor dem Start der Olympischen Winterspiele gibt es einen Dopingfall. Die betroffene Italienerin stammt aus Antholz, dem Austragungsort der Biathlonrennen.
01.02.2026
4 min.
„Die sind doch alle verrückt“: Die letzten Gäste haben das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen
Antje und Ahad Adakh waren die letzten Gäste, die das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen haben.
Seit kurz nach 11 Uhr am Sonntag ist das Hotel-Hochhaus in der Innenstadt leer. Etwas mehr als 30 Personen sollen die letzte Nacht in dem 26-stöckigen Hochhaus noch verbracht haben. Der Abschied verlief unaufgeregt und fast stoisch normal.
Denise Märkisch
27.01.2026
5 min.
Yemisi Ogunleye kommt erstmals als Olympiasiegerin nach Rochlitz: „Ich mag die familiäre Atmosphäre in den kleinen Hallen“
Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris feierte Yemisi Ogunleye ihren bisher größten Erfolg. Am Sonntag kommt sie nach Rochlitz.
2024 gewann die Kugelstoßerin bei den Olympischen Spielen die Goldmedaille. Im Interview mit Robin Seidler spricht sie über die Zeit danach, das Meeting in Rochlitz, die Ziele in diesem Jahr – und warum sie ihre beschädigte Medaille nicht reparieren lässt.
Robin Seidler
17:11 Uhr
4 min.
Crimmitschau trauert und hofft auf ein Wunder für den Sportpark: „Wichtig ist, dass es hier weitergeht“
Tennis-Landestrainer Sascha Ruppert trainiert in Crimmitschau regelmäßig mit mehreren Jugendlichen. Er ist sehr daran interessiert, dass der Sportpark erhalten bleibt.
Nach dem plötzlichen Tod von Heiko Schütze steht sein Lebenswerk vor einer ungewissen Zukunft. Freunde, Mieter und Sportler hoffen, dass ein Investor übernimmt – und die Modernisierung vorantreibt.
Jochen Walther
20.01.2026
4 min.
Legendär, kurios, unvergessen: Die verrücktesten Geschichten aus 20 Jahren Rochlitzer Kugelstoßmeeting
Organisator Christian Sperling hat wieder ein hochkarätiges Teilnehmerfeld zusammengestellt. Yemisi Ogunleye kommt erstmals als Olympiasiegerin nach Rochlitz.
Ein geklauter Weihnachtsbaum, eine plötzliche Abreise des Lokalmatadors und ein geplatzter Flughafentransfer – das Kugelstoßmeeting hat viele Geschichten erzählt. Am 1. Februar kommen neue hinzu.
Robin Seidler
01.02.2026
4 min.
„Mama geht tanzen“: Warum diese Mütter drei Stunden in Limbach-Oberfrohna ganz unter sich feiern
Anne Driese und Cindy Oehler (v. l.) sind aus Oberlungwitz und Oelsnitz nach Limbach-Oberfrohna gekommen.
Auszeit statt Alltag: Bei „Mama geht tanzen“ feiern Frauen im Kulturkeller Limbach-Oberfrohna entspannt, sicher und zu familienfreundlichen Zeiten.
Ralf Jerke
Mehr Artikel