Bei der 30. Meilenregatta paddelte auch Martina Willing (l.), hier mit Bernd Leeck, vom ESV Lok Raw Cottbus erstmals mit.
Bei der 30. Meilenregatta paddelte auch Martina Willing (l.), hier mit Bernd Leeck, vom ESV Lok Raw Cottbus erstmals mit.
Mittweida
Paddeln in Lauenhain statt Speerwerfen in Neu-Delhi: Paralympionikin mit Debüt bei der 30. Meilenregatta
Von Robin Seidler
Bei der Meilenregatta waren am Freitag erneut Para-Athleten dabei. Eine davon erlebte viele internationale Großereignisse – und gab einer Lauenhainer Nachwuchshoffnung einige Tipps für den sportlichen Weg.

Zur 30. Meilenregatta am Tag der Deutschen Einheit haben die Verantwortlichen der SG Lauenhain einen besonderen Gast begrüßen können. Mit Martina Willing aus Brandenburg kam eine Para-Athletin ins Talgut, die auf 10 Paralympische Spiele zurückblicken kann: 9 Teilnahmen im Sommer und 1 im Winter. Es sei ein relativ spontaner Entschluss gewesen,...
Mehr Artikel