Pfingstturnier der RFSG Langenleuba-Niedersteinbach: Glückliche Sportler und viele Zuschauer bei bestem Wetter

Der Sieg beim Großen Preis des Pfingstturniers in Langenleuba-Oberhain ist am Montag in Mittelsachsen geblieben. Rund 7500Besucher kamen an den vier Tagen. Doch der Vereinschef hat mehr vor.

Sachsens derzeit bester Reitsportler hat auch an diesem Wochenende wieder zugeschlagen. Michael Kölz aus Tautendorf bei Leisnig hat am Montagabend den Großen Preis beim Pfingstturnier der Reit- und Fahrsportgemeinschaft Langenleuba-Niedersteinbach (RFSG) gewonnen. Ihm gelangen sowohl in der Vor- als auch in der Siegerrunde zwei fehlerfreie...