Plötzlich öffnet sich ein Hintertürchen: Milkauer Volleyballerinnen spielen um Aufstieg in die Sachsenklasse

Die SVU-Damen empfangen beim Relegationsturnier an diesem Samstag den SV Tresenwald Machern und den SV Reudnitz III.

Unverhofft kommt oft: Die Volleyballerinnen des SV Union Milkau haben an diesem Samstag plötzlich die Chance, erstmals in die Sachsenklasse aufzusteigen. Nachdem die SVU-Damen die Bezirksliga-Saison auf den 3. Platz abgeschlossen haben, schließt sich für sie nun ein Relegationsturnier um den Aufstieg in der Frankenauer Sporthalle an. Sie...