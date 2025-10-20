Pokal geht erneut auf Reisen: Freiberger Radballer fahren bei eigenem Turnier nur hinterher

Freiberg
Beim Turnier um den Pokal der Berg- und Silberstadt landete Gastgeber TV 1844 Freiberg nur auf Platz 4 unter 5 Teams. Die Trophäe wanderte am Ende ins Erzgebirge.
Die Radballer des TV 1844 Freiberg habe bei ihrem traditionellen Turnier um den Pokal der Berg- und Silberstadt erneut das Nachsehen gehabt und ihr Vorhaben, die Trophäe wieder nach Freiberg zu holen, nicht umsetzen können. Das umformierte Team – Durstin Schmidt war für Eric Rudolph eingesprungen – musste sich am Ende mit Platz 4 begnügen....
