Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Freiberger Radballer um Tom Sontowski (l.) konnten erneut nicht in die Entscheidung eingreifen.
Die Freiberger Radballer um Tom Sontowski (l.) konnten erneut nicht in die Entscheidung eingreifen. Bild: Marcel Schlenkrich
Die Freiberger Radballer um Tom Sontowski (l.) konnten erneut nicht in die Entscheidung eingreifen.
Die Freiberger Radballer um Tom Sontowski (l.) konnten erneut nicht in die Entscheidung eingreifen. Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
Pokal geht erneut auf Reisen: Freiberger Radballer fahren bei eigenem Turnier nur hinterher
Von Hans-Jürgen Fischer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Turnier um den Pokal der Berg- und Silberstadt landete Gastgeber TV 1844 Freiberg nur auf Platz 4 unter 5 Teams. Die Trophäe wanderte am Ende ins Erzgebirge.

Die Radballer des TV 1844 Freiberg habe bei ihrem traditionellen Turnier um den Pokal der Berg- und Silberstadt erneut das Nachsehen gehabt und ihr Vorhaben, die Trophäe wieder nach Freiberg zu holen, nicht umsetzen können. Das umformierte Team – Durstin Schmidt war für Eric Rudolph eingesprungen – musste sich am Ende mit Platz 4 begnügen....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.10.2025
2 min.
Mehrere Interessenten wollen Chemnitzer Ratskeller wiederbeleben
Der Chemnitzer Ratskeller gilt als einer der schönsten in Deutschland.
Seit vielen Jahren liegt im Herzen der Stadt ein Traditionslokal im Dornröschenschlaf. Das Rathaus sucht nach potenziellen Betreibern. Mit Erfolg?
Michael Müller
07.10.2025
3 min.
Radball: Premierenturnier im Erzgebirge bietet Spannung bis zur letzten Sekunde
Die Großolbersdorfer Mario Günther und Raphael Seidel (links) tauschten mit Falk Langer und Marco Buschbeck von der SG Niederlauterstein Wimpel aus.
Um ihre Form zu testen, treten Radball-Teams bereits im Herbst zu Einladungsturnieren an. Ein solches hat gerade die SG Niederlauterstein organisiert, die bis zuletzt auf den Sieg hoffen durfte.
Andreas Bauer
22.10.2025
5 min.
"Der Nachbar": So liest sich Fitzeks neuer Psychothriller
Mit "Der Nachbar" erscheint nun der neue Psychothriller von Sebastian Fitzek.
Ein Nachbar, der immer hilft? Klingt erst mal gut. Doch in Sebastian Fitzeks neuem Psychothriller wird die Fürsorge schnell zur Bedrohung. Wie ist der Bestseller-Autor selbst als Nachbar drauf?
Sabrina Szameitat, dpa
22.10.2025
3 min.
Wie geht es im Fall Rebecca weiter?
Polizisten untersuchen mit einem Bagger ein Grundstück in Herzberg (Landkreis Oder-Spree).
Vor sechs Jahren verschwand die 15-jährige Rebecca aus Berlin. Nun suchen die Ermittler wieder nach Spuren in Brandenburg. Probleme bereiten ihnen dabei auch "selbst ernannte Hobbydetektive".
21.10.2025
4 min.
„Eine Schande für unseren Ort“ – Einstiger Schuldirektor kämpft gegen Missstand im Erzgebirge
Siegfried Meßner will sich nicht damit abfinden, dass das Bachgeländer in seinem Heimatort Steinbach weiter vor sich hin rostet.
Steinbach ist einst zum schönsten Dorf Sachsens gekürt worden. Seitdem sind rund 30 Jahre vergangen und haben ihre Spuren im Ort hinterlassen. Besonders am Dorfbach entlang.
Kjell Riedel
11:54 Uhr
1 min.
Freiberger Radballer bitten wieder zum Kampf um den Pokal
Dustin Schmidt (r.) wird am Samstag gemeinsam mit Tom Sontowski für den TV 1844 antreten.
Mit dem Turnier um den Pokal der Berg- und Silberstadt eröffnen die Radballer des TV 1844 traditionell die Saison. Ein Stammspieler fehlt aber noch.
Hans-Jürgen Fischer
Mehr Artikel