Dustin Schmidt (r.) wird am Samstag gemeinsam mit Tom Sontowski für den TV 1844 antreten.
Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Dustin Schmidt (r.) wird am Samstag gemeinsam mit Tom Sontowski für den TV 1844 antreten.
Dustin Schmidt (r.) wird am Samstag gemeinsam mit Tom Sontowski für den TV 1844 antreten. Bild: Marcel Schlenkrich/Archiv
Freiberg
Freiberger Radballer bitten wieder zum Kampf um den Pokal
Von Hans-Jürgen Fischer
Mit dem Turnier um den Pokal der Berg- und Silberstadt eröffnen die Radballer des TV 1844 traditionell die Saison. Ein Stammspieler fehlt aber noch.

Die Radballer des TV 1844 Freiberg treten wieder in die Pedale: Am Sonnabend geht das Turnier um den Pokal der Berg- und Silberstadt in der Heubner-Sporthalle über die Bühne, der traditionelle Saisonauftakt des Vereins. Sechs Mannschaften fahren ab 10 Uhr aufs Parkett: der RV Bolanden mit dem Ex-Freiberger Peter Sziedat, zwei Teams des RV...
