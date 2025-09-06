Pokalwahnsinn schon in der 1. Runde: Fußballtorwart von Germania Mittweida sichert seinem Team das Weiterkommen

Dramatik pur im Mittelsachsenpokal: Der SSV Königshain-Wiederau hat den Mittweidaer Fußballern alles abverlangt und steht am Ende mit leeren Händen da. Besonders ein Akteur wurde zum tragischen Helden.

An das letzte Spiel, in dem Michael Modes als Trainer oder aktiver Spieler ein Elfmeterschießen miterlebt hatte, konnte er sich gar nicht mehr so richtig erinnern. „Es muss zu DDR-Zeiten gewesen sein, als wir sogar im FDGB-Pokal gespielt haben“, sagte der Trainer des SSV Königshain-Wiederau mit einem Schmunzeln. Normalerweise trainiert er...