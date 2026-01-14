MENÜ
Noah Lehmann (l.) war am Nürburgring auch dabei. Bild: Ralf Ziezio/Verein
Noah Lehmann (l.) war am Nürburgring auch dabei. Bild: Ralf Ziezio/Verein
Rochlitz
Rochlitzer Karateka gewinnen zum Jahresauftakt in der Eifel dreimal Bronze
Von Valentin Leißner
Die Kämpfer des Karate-Do Rochlitz haben beim Rhein-Shiai am Nürburgring den ersten Test gegen die internationale Konkurrenz bestanden. Zuvor waren einige Sportler auch beim Bundestrainer.

Mit einer starken Teamleistung hat sich der Karate-Do Rochlitz am Samstag beim Rhein-Shiai 2026 am Nürburgring präsentiert. Das international hochkarätig besetzte Turnier mit insgesamt 1176 Karateka aus 22 Nationen gilt als eines der größten Europas. Neben zahlreichen Startern aus den Nachbarländern Deutschlands waren auch Athleten aus...
