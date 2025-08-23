Rundenjagd für die ganze Familie: Organisatoren hoffen auf großen Zulauf im Stadion

Der beliebte Stundenpaarlauf des SSV 91 Brand-Erbisdorf wird am 7. September zum mittlerweile 19. Mal gestartet. Dennoch gibt es in diesem Jahr eine Premiere.

Bianka Meinig und Steffen Kupko haben schon einiges bewegt – vor allem aber einige Leute: Seit drei Jahren zeichnen die beiden engagierten Hobbyläufer unter anderem für den Stundenpaarlauf des SSV Brand-Erbisdorf verantwortlich. Die 19. Auflage steht nun in den Startlöchern – wobei es in diesem Jahr eine Premiere gibt: Erstmals wird die...