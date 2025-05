Sächsische Pokalsieger bei den Keglern werden in Mittweida ermittelt

Bei den Titelkämpfen auf den Bahnen am Schützenplatz sind am Wochenende acht Mannschaften aktiv. Ein mittelsächsisches Team ist auch dabei.

Obwohl die Kegler des TSV Fortschritt Mittweida am Wochenende nur für die Bahntechnik und Organisation verantwortlich sind und nicht selbst spielen, freuen sie sich auf die kommenden Tage. Auf der Anlage am Mittweidaer Schützenplatz werden am Samstag (Männer) und Sonntag (Frauen) die sächsischen Pokalsieger ermittelt. Bei den Finalturnieren...