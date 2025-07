Saisonbestleistung trotz Prüfungsstress: Speerwerferin der LG Mittweida erreicht DM-Finale

Bei der Deutschen U-23-Meisterschaft haben Ulrike Schmidt und Niels Keutel von der LG Mittweida jeweils den 6. Platz belegt. Eine Sprinterin des TSV Fortschritt lief persönliche Bestleistung.

Nach der Rückkehr aus Ulm am Sonntagabend wurde es für Ulrike Schmidt von der LG Mittweida am Montag schon wieder ernst. Für die Geringswalder Pharmazie-Studentin standen in Leipzig die nächsten Prüfungen beim ihrem Studium an. Auch bei der Deutschen U-23-Meisterschaft in Ulm tauschte die 21-Jährige oft ihr Sportgerät gegen die Bücher ein,...