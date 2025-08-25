„Schicksalsspiel“ verloren: Freiberger Footballer unterliegen auch im Erzgebirge

Freiberg
Die Freiberg Phantoms haben auch ihr siebtes Saisonspiel verloren. Bei den Erzgebirge Miners lagen die Gäste allerdings erstmals zur Halbzeit vorn. Und die Trainer sehen durchaus weitere Fortschritte.
Am Ende hat es wieder nicht gereicht für die Freiberg Phantoms. Mit 9:20 ging am Sonntag das Verbandsliga-Rückspiel bei den Erzgebirge Miners verloren. Dabei führten die Gäste zur Halbzeitpause mit 9:7, nachdem Daniel Baumgart im zweiten Viertel der ersehnte Touchdown gelungen war. „Leider haben wir dann zwei individuelle Fehler gemacht, die...
