Serie gerissen: Hennersdorfer Volleyballer starten mit Niederlage ins neue Jahr

Flöha
Die Sachsenklasse-Volleyballer haben in Groitzsch mit 1:3 verloren. Besser lief es für Konkurrent Freiberg.
Die Serie der Hennersdorfer Volleyballer in der Sachsenklasse ist zu Beginn des neuen Jahres gerissen. Nach vier Siegen in Folge musste das Team von Udo Haußmann beim Gastspiel in Groitzsch eine 1:3-Niederlage (22:25, 22:25, 25:22, 20:25) einstecken. Man sei offensichtlich noch im Winterschlaf gewesen, schimpfte der Spielertrainer. „Wir hatten...
