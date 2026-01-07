MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Beim Deutschlandpokal vorn dabei: Skilangläuferin Lilu Förster.
Beim Deutschlandpokal vorn dabei: Skilangläuferin Lilu Förster. Bild: Carmen Förster
Beim Deutschlandpokal vorn dabei: Skilangläuferin Lilu Förster.
Beim Deutschlandpokal vorn dabei: Skilangläuferin Lilu Förster. Bild: Carmen Förster
Freiberg
Skitalent aus Mittelsachsen meldet sich in Bayern zurück
Redakteur
Von Steffen Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lilu Förster vom SV Großwaltersdorf ist beim Deutschlandpokal weit nach vorn gelaufen. Nun stehen die Deutschen Meisterschaften als großes Ziel.

Skilangläuferin Lilu Förster aus Großhartmannsdorf hat sich nach überstandener Krankheit beim Deutschlandpokal am Großen Arber im Bayerischen Wald zurückgemeldet. Die 17-jährige Sportgymnasiastin, die für den SV Großwaltersdorf startet, schaffte im Klassik-Sprint über 1,4 km den Sprung ins Halbfinale, am Ende stand Platz 8 zu Buche. Im...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.01.2026
3 min.
„Wir haben es geschafft!“ – Friseurin aus dem Erzgebirge wehrt sich erfolgreich gegen Rückforderung von Coronahilfen
Friseurin Mandy Herrmann aus Bad Schlema sollte Coronahilfen zurückzahlen. Dagegen hat sie sich nun erfolgreich gewehrt.
Seit April hat Mandy Herrmann zusammen mit anderen darum gekämpft, dass sie eine staatliche Unterstützung aus der Pandemiezeit nicht zurückzahlen müssen. Mit Erfolg. Doch dafür war Durchhaltevermögen gefragt.
Irmela Hennig
08.01.2026
3 min.
Trotz Schnee zum Schluss: Warum der Dezember im mittleren Erzgebirge fast rekordverdächtig ausfällt
Ein fast rekordverdächtiger Dezember ist zu Ende gegangen.
Ein Wechselspiel der Winde prägte das Wetter im letzten Monat des vergangenen Jahres. Südwestwinde brachten milde Luft, doch der Böhmische Wind kehrte zurück.
Dirk Christoph
08.01.2026
2 min.
Mehr als 30.000 Ausreisen mit Grenzübertrittsbescheinigung
Nur ein Teil der Ausreisen von Menschen ohne gültigen Aufenthaltstitel wird mit staatlichen Mitteln gefördert. (Symbolbild)
Die Bundesregierung meldet stabile Zahlen bei freiwilligen Ausreisen. Aus Sicht der Linken ist das ein Grund mehr, nicht ständig über Abschiebungen zu sprechen.
07.01.2026
4 min.
„Wir mussten mit prall gefüllter Blase nach Hause fahren“: Toiletten-Problem bei Eishockey-Sachsenderby in Crimmitschau hat ein Nachspiel
Das Kunsteisstadion im Sahnpark war am 28. Dezember 2025 ausverkauft.
Im Bereich des Gäste-Fanblocks im Kunsteisstadion im Sahnpark gibt es keine Sanitäranlagen. Etliche Besucher verrichteten ihre Notdurft hinter Bäumen. Wie DEL 2, Stadtverwaltung und Eispiraten auf die Kritik reagieren.
Holger Frenzel
08.10.2025
2 min.
Auf dem Prüfstand: Ski-Talent aus Großhartmannsdorf mit deutschen Top-Athleten bei DSV-Leistungskontrolle
Erste Standortbestimmung: Lilu Förster bei der DSV-Leistungskontrolle in Oberhof.
Skilangläuferin Lilu Förster hat die ersten Wettkämpfe der neuen Saison gemeistert. Bei der Standortbestimmung zum Auftakt landete die 16-Jährige noch im Mittelfeld – ist aber auf dem richtigen Weg.
Steffen Bauer
16:29 Uhr
2 min.
Unglücklicher Saisonstart: Lilu Förster muss nach Infekt und Sturz vorzeitig aus Seefeld abreisen
Noch nicht richtig in Tritt gekommen: Lilu Förster.
Die Skilangläuferin aus Großhartmannsdorf hat beim Deutschlandpokal in den österreichischen Alpen einen klassischen Fehlstart in die neue Wintersaison erlebt.
Steffen Bauer
Mehr Artikel