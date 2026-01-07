Skitalent aus Mittelsachsen meldet sich in Bayern zurück

Lilu Förster vom SV Großwaltersdorf ist beim Deutschlandpokal weit nach vorn gelaufen. Nun stehen die Deutschen Meisterschaften als großes Ziel.

Skilangläuferin Lilu Förster aus Großhartmannsdorf hat sich nach überstandener Krankheit beim Deutschlandpokal am Großen Arber im Bayerischen Wald zurückgemeldet. Die 17-jährige Sportgymnasiastin, die für den SV Großwaltersdorf startet, schaffte im Klassik-Sprint über 1,4 km den Sprung ins Halbfinale, am Ende stand Platz 8 zu Buche. Im...