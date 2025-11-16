Späte Gegentore kosten Lunzenauer Fußballern einen Punktgewinn

Die Fußballer des SV Fortschritt Lunzenau haben beim SC Hartenfels Torgau mit 1:2 verloren. Dabei kehrte ein Akteur nach einer mehrwöchigen Zwangspause zurück auf den Rasen.

Für den Lunzenauer Abwehrspieler Elias Loth endete am Samstag beim mit 1:2 verlorenen Sachsenklasse-Spiel beim SC Hartenfels Torgau eine siebenwöchige Punktspiel-Auszeit. Die unfreiwillige Pause hatte der 23-Jährige Schiedsrichterin Liesa Malina zu verdanken, die Loth bei der 0:3-Niederlage am 27. September in Zwenkau schon nach 16 Minuten mit... Für den Lunzenauer Abwehrspieler Elias Loth endete am Samstag beim mit 1:2 verlorenen Sachsenklasse-Spiel beim SC Hartenfels Torgau eine siebenwöchige Punktspiel-Auszeit. Die unfreiwillige Pause hatte der 23-Jährige Schiedsrichterin Liesa Malina zu verdanken, die Loth bei der 0:3-Niederlage am 27. September in Zwenkau schon nach 16 Minuten mit...