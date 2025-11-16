Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Elias Loth (r.), hier gegen den Torgauer Torschützen Steven Hache, musste in den vergangenen Wochen pausieren.
Elias Loth (r.), hier gegen den Torgauer Torschützen Steven Hache, musste in den vergangenen Wochen pausieren. Bild: Christian Kluge
Elias Loth (r.), hier gegen den Torgauer Torschützen Steven Hache, musste in den vergangenen Wochen pausieren.
Elias Loth (r.), hier gegen den Torgauer Torschützen Steven Hache, musste in den vergangenen Wochen pausieren. Bild: Christian Kluge
Rochlitz
Späte Gegentore kosten Lunzenauer Fußballern einen Punktgewinn
Von Christian Kluge
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Fußballer des SV Fortschritt Lunzenau haben beim SC Hartenfels Torgau mit 1:2 verloren. Dabei kehrte ein Akteur nach einer mehrwöchigen Zwangspause zurück auf den Rasen.

Für den Lunzenauer Abwehrspieler Elias Loth endete am Samstag beim mit 1:2 verlorenen Sachsenklasse-Spiel beim SC Hartenfels Torgau eine siebenwöchige Punktspiel-Auszeit. Die unfreiwillige Pause hatte der 23-Jährige Schiedsrichterin Liesa Malina zu verdanken, die Loth bei der 0:3-Niederlage am 27. September in Zwenkau schon nach 16 Minuten mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:00 Uhr
1 min.
Chemnitzer Professor zum fünften Mal unter den meistzitierten der Welt
Prof. Dr. Oliver G. Schmidt forscht und lehrt seit 2022 an der TU Chemnitz.
Die TU Chemnitz stellt erneut einen der einflussreichsten Forscher der Welt. Das ergab ein aktuelles Ranking.
Erik Anke
15.11.2025
6 min.
Der nette Mann live in Leipzig: Warum wir den Grafen und sein Unheilig-Comeback vielleicht noch brauchen werden
 7 Bilder
Der Graf beim Tourneeauftakt der Band Unheilig im Haus Auensee Leipzig.
Deutschlands größte Dunkelschlager-Band ist nach zehn Jahren Pause zurück auf den großen Bühnen, ein Album kommt im März 2026. Was macht Unheilig so anders als andere?
Tim Hofmann
07:00 Uhr
6 min.
Beton, Kameras, Verbote: Wie sicher sind Weihnachtsmärkte?
Die deutschen Weihnachtsmärkte werden wie hier in Erfurt mit Pollern und anderen Sperren gesichert.
Betonblöcke, Messerverbote und Videokameras: Die deutschen Weihnachtsmärkte rüsten nach Anschlägen in früheren Jahren massiv auf. Doch der Schutz ist teuer. Und die Besucher sorgen sich trotzdem.
Andreas Rabenstein, Christian Thiele und Simon Kremer, dpa
14.11.2025
5 min.
„Das hat nichts mit Klimaschutz zu tun“: Bürgermeister im Erzgebirge erklärt, warum er ein Problem mit Windrädern hat
Der Jahnsdorfer Bürgermeister Albrecht Spindler lehnt den Windpark ab, verhindern kann er ihn nicht. Im Hintergrund wächst das Windrad der Nachbargemeinde Neukirchen.
Der Leukersdorfer Windpark kommt, wenn auch später als geplant. Bürgermeister Albrecht Spindler erklärt, warum er kein Problem mit erneuerbaren Energien hat – mit den Windrädern im Ort aber schon.
Ulrike Abraham
10.11.2025
3 min.
Fußballer des SV Fortschritt Lunzenau klettern weiter aus dem Tabellenkeller
Große Freude über Kantersieg: Mit 5:0 haben die Fußballer des SV Fortschritt Lunzenau den Tabellenletzten FV Gröditz nach Hause geschickt.
Der Aufsteiger in die Fußball-Sachsenklasse hat am Sonntag den FV Gröditz mit 5:0 nach Hause geschickt – und will am Samstag gleich nachlegen.
Christian Kluge
02.11.2025
3 min.
Ex-Fußballer des Chemnitzer FC mit „Geniestreich“ in letzter Minute: Lunzenauer Kicker drehen Partie und fahren ersten Auswärtsdreier ein
Der Trainer des SV Fortschritt Lunzenau, Karsten Oswald, bescheinigt seinem Team einen weiteren Entwicklungsschritt.
Mit dem Last-Minute-Sieg beim Bornaer SV verlässt der SV Fortschritt Lunzenau die Abstiegszone in der Sachsenklasse Nord. Dabei hatten die Muldestädter auch das notwendige Glück auf ihrer Seite.
Kai Dittrich
Mehr Artikel