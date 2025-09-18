Spannende Leichtathletik-Wettkämpfe auf dem Platz der Einheit: TVL Freiberg richtet Team-Landesmeisterschaften aus

225 Leichtathleten aus 41 Vereinen kämpfen am Sonnabend in drei Altersklassen um den Mehrkampftitel sowie über 5000 Meter. Dort haben die Gastgeber ein ganz heißes Eisen im Feuer.

Der TVL Freiberg ist am Wochenende erneut Gastgeber für eines hochkarätigen Leichtathletik-Wettkampfs. Nach dem VR-Bank-Mittelsachsen-Meeting Ende August finden am Sonnabend auf dem Platz die Team-Landesmeisterschaften statt. 225 Athleten aus 41 Vereinen kämpfen dabei in drei Altersklassen um den Titel, informiert Susanne Scholze vom TVL, die...