Spitzenspiel gewonnen, dennoch kein Tabellenführer mehr: Kurioser Spieltag für Volleyballerinnen von Union Milkau

Die Milkauer Bezirksliga-Volleyballerinnen waren bei Siltronic Freiberg mit 3:2 erfolgreich. Der Spielertrainerin hängt trotz aller Freude aber noch die Partie aus der Vorwoche nach.

Spitzenspiel gewonnen und dennoch die Tabellenführung eingebüßt – so ging es den Volleyballerinnen des SV Union Milkau am Wochenende in der Bezirksliga. Sie bezwangen Gastgeber SV Siltronic Freiberg in einer engen Partie mit 3:2 (22:25, 25:20, 25:13, 13:25, 15:10). Da sie den Sieg aber erst in Tiebreak klargemacht haben, bekommen die...