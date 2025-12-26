MENÜ
Die Fußballer des BSC Freiberg und des SV Lichtenberg werden sich in den kommenden Tagen öfter in den mittelsächsischen Hallen sehen.
Die Fußballer des BSC Freiberg und des SV Lichtenberg werden sich in den kommenden Tagen öfter in den mittelsächsischen Hallen sehen.
Freiberg
Sportlich ins neue Jahr: Die Höhepunkte in Mittelsachsen im Überblick
Von Robin Seidler
Ob als Zuschauer oder selbst in Aktion – nach Weihnachten laden Vereine zu Veranstaltungen und Turnieren ein. Die Tipps für die Zeit rund um die Feiertage – unter anderem mit Laufen, Kegeln und Tischtennis.

Kurz nach den besinnlichen Weihnachtsfeiertagen wollen es einige Vereine schon wieder wissen und laden zu verschiedenen Veranstaltungen ein. Gleich am kommenden Samstag geht es mit einigen Fußball-Hallenturnieren los. Anbei eine Übersicht zum Sportgeschehen der kommenden Tage.
