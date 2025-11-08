Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Beim Einstieg in die Hallensaison waren auch Paul Rost (Döbelner SC), Lenn Erler (SSV Brand-Erbisdorf), Leon Britzkow (LWV Geringswalde) sowie Colin Meyer vom TSV Fortschritt Mittweida (v. l.) im Sprint der Altersklasse M 11 dabei.
Beim Einstieg in die Hallensaison waren auch Paul Rost (Döbelner SC), Lenn Erler (SSV Brand-Erbisdorf), Leon Britzkow (LWV Geringswalde) sowie Colin Meyer vom TSV Fortschritt Mittweida (v. l.) im Sprint der Altersklasse M 11 dabei. Bild: Christian Kluge
Rochlitz
Sprints auf Parkettboden: Junge Leichtathleten starten in Döbeln in die Hallensaison
Von Christian Kluge
Fast 200 Aktive haben am Samstag bei der Hallenkreismeisterschaft um Zeiten und Weiten gewetteifert. Die urige Halle in der Burgstraße ist bei den Athleten und Trainern sehr beliebt.

Sylvio Christ vom Kreissportbund Mittelsachsen – seines Zeichens auch der Cheforganisator der 14. Hallenkreismeisterschaft der Leichtathleten – ist am Samstag in Döbeln wieder sehr zufrieden mit der Beteiligung „seiner“ Sportvereine gewesen. „182 Teilnehmer haben gemeldet und fast alle Vereine aus Mittelsachsen sind dabei“, sagte der...
