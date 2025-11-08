Sprints auf Parkettboden: Junge Leichtathleten starten in Döbeln in die Hallensaison

Rochlitz
Fast 200 Aktive haben am Samstag bei der Hallenkreismeisterschaft um Zeiten und Weiten gewetteifert. Die urige Halle in der Burgstraße ist bei den Athleten und Trainern sehr beliebt.
Sylvio Christ vom Kreissportbund Mittelsachsen – seines Zeichens auch der Cheforganisator der 14. Hallenkreismeisterschaft der Leichtathleten – ist am Samstag in Döbeln wieder sehr zufrieden mit der Beteiligung „seiner“ Sportvereine gewesen. „182 Teilnehmer haben gemeldet und fast alle Vereine aus Mittelsachsen sind dabei“, sagte der...
