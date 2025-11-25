Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Taekwondo-Abteilung des BSC Motor Rochlitz hat beim Landesfinale der „Sterne des Sports“ einen Förderpreis erhalten.
Die Taekwondo-Abteilung des BSC Motor Rochlitz hat beim Landesfinale der „Sterne des Sports“ einen Förderpreis erhalten. Bild: Franz Fender
Im Oktober waren die Rochlitzer Taekwondo-Kämpfer gemeinsam mit den Karateka bei einem Steinmetzlehrgang.
Im Oktober waren die Rochlitzer Taekwondo-Kämpfer gemeinsam mit den Karateka bei einem Steinmetzlehrgang. Bild: Ralf Ziezio/Verein
Mit einer Schlauchboottour von Wechselburg nach Rochlitz begannen die Taekwondo-Kämpfer ihren Vereinsgeburtstag.
Mit einer Schlauchboottour von Wechselburg nach Rochlitz begannen die Taekwondo-Kämpfer ihren Vereinsgeburtstag. Bild: Tilo Heintzig/Verein/Archiv
Die Taekwondo-Abteilung des BSC Motor Rochlitz hat beim Landesfinale der „Sterne des Sports“ einen Förderpreis erhalten.
Die Taekwondo-Abteilung des BSC Motor Rochlitz hat beim Landesfinale der „Sterne des Sports“ einen Förderpreis erhalten. Bild: Franz Fender
Im Oktober waren die Rochlitzer Taekwondo-Kämpfer gemeinsam mit den Karateka bei einem Steinmetzlehrgang.
Im Oktober waren die Rochlitzer Taekwondo-Kämpfer gemeinsam mit den Karateka bei einem Steinmetzlehrgang. Bild: Ralf Ziezio/Verein
Mit einer Schlauchboottour von Wechselburg nach Rochlitz begannen die Taekwondo-Kämpfer ihren Vereinsgeburtstag.
Mit einer Schlauchboottour von Wechselburg nach Rochlitz begannen die Taekwondo-Kämpfer ihren Vereinsgeburtstag. Bild: Tilo Heintzig/Verein/Archiv
Rochlitz
Sterne des Sports: Taekwondo-Kämpfer des BSC Motor Rochlitz bekommen einen Förderpreis
Von Robin Seidler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Aktiven des BSC Motor Rochlitz haben dieses Jahr den 20. Geburtstag ihrer Abteilung gefeiert. Dabei wurde die Gemeinschaft groß geschrieben – wofür die Mittelsachsen nun erneut ausgezeichnet wurden.

Tilo Heintzig, der Abteilungsleiter der Taekwondo-Kämpfer beim BSC Motor Rochlitz, geriet am Dienstag immer noch ins Schwärmen. „Das war ein sehr exklusiver Abend in Dresden“, sagt er über die Veranstaltung, zu der er mit seinen Sportfreunden am Montag in die Landeshauptstadt eingeladen war. Als Kreissieger der „Sterne des Sports“ 2025...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
23:01 Uhr
4 min.
BVB im Glück: Klarer Sieg und Guirassy-Tore fürs Gemüt
Serhou Guirassy traf doppelt gegen Villarreal
Serhou Guirassy trifft nach Flaute doppelt, Karim Adeyemi erneut – und der BVB profitiert von einer umstrittenen Roten Karte. Das klare 4:0 gegen Villarreal beruhigt die Gemüter in Dortmund.
Carsten Lappe, dpa
25.11.2025
3 min.
Lichterfahrt im Erzgebirge: Wo am Wochenende die geschmückten Brummis zu sehen sind
Beleuchtete Lkw sind das Markenzeichen der Lichterfahrten, die es seit 2021 gibt.
67 weihnachtlich beleuchtete Fahrzeuge, hauptsächlich Trucks, sollen bei der Lichterfahrt durchs Erzgebirge rollen. Wichtig für die Besucher: Es gelten zwischenzeitlich Straßensperrungen.
Katrin Kablau
22:48 Uhr
4 min.
Coup bei City - Leverkusen düpiert Guardiolas Rotationself
Leverkusens Alejeandro Grimaldo jubelt nach seinem Treffer zum 1:0.
Das erste Mal treffen Bayer Leverkusen und Manchester City aufeinander. Während Pep Guardiola Haaland und Co. zunächst schont, nutzt die Werkself ihre Chance eiskalt und zeigt dann echten Kampfgeist.
Jana Glose, dpa
22.11.2025
4 min.
Mittweidaer Rechtsanwalt trainiert nun die Fußballer des BSC Motor Rochlitz
Martin Kreher (l.) und Silvio Weißhuhn bilden das neue Trainergespann bei den Rochlitzer Fußballern.
Für Martin Kreher ist der Cheftrainerposten beim BSC Motor Rochlitz der erste in Sachsen – und wurde durch eine Berufskollegin vermittelt. Sein Co-Trainer ist im Vater-Jahn-Stadion schon ein Bekannter.
Robin Seidler
26.08.2025
4 min.
Zwickauer Mulde statt Kampfmatte: Taekwondo-Sportler des BSC Motor Rochlitz gehen zum Vereinsgeburtstag aufs Wasser
Mit einer Schlauchboottour von Wechselburg nach Rochlitz begannen die Taekwondo-Kämpfer ihren Vereinsgeburtstag.
Die Taekwondo-Kämpfer des BSC haben am Wochenende den 20. Vereinsgeburtstag gefeiert. Der Abteilungsleiter ist schon lange mit dabei – und bekam ein besonderes Präsent.
Robin Seidler
Mehr Artikel