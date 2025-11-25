Sterne des Sports: Taekwondo-Kämpfer des BSC Motor Rochlitz bekommen einen Förderpreis

Die Aktiven des BSC Motor Rochlitz haben dieses Jahr den 20. Geburtstag ihrer Abteilung gefeiert. Dabei wurde die Gemeinschaft groß geschrieben – wofür die Mittelsachsen nun erneut ausgezeichnet wurden.

Tilo Heintzig, der Abteilungsleiter der Taekwondo-Kämpfer beim BSC Motor Rochlitz, geriet am Dienstag immer noch ins Schwärmen. „Das war ein sehr exklusiver Abend in Dresden“, sagt er über die Veranstaltung, zu der er mit seinen Sportfreunden am Montag in die Landeshauptstadt eingeladen war. Als Kreissieger der „Sterne des Sports“ 2025...