MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Kicker des BSC um Jason Gregor (r.), hier gegen Oberschönes Jonas Wätzig, wurden in Oederan Zweite.
Die Kicker des BSC um Jason Gregor (r.), hier gegen Oberschönes Jonas Wätzig, wurden in Oederan Zweite. Bild: Marcel Schlenkrich
Die Kicker des BSC um Jason Gregor (r.), hier gegen Oberschönes Jonas Wätzig, wurden in Oederan Zweite.
Die Kicker des BSC um Jason Gregor (r.), hier gegen Oberschönes Jonas Wätzig, wurden in Oederan Zweite. Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
Sturmlauf erst im Finale gestoppt: Fußballer des BSC Freiberg verpassen beim Traditionsturnier in Oederan unglücklich das Triple
Redakteur
Von Steffen Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim 59. Hallenturnier um den Pokal des Klein-Erzgebirges haben die Favoriten aus Freiberg und Chemnitz dominiert. Der BSC blieb bis zum Endspiel ohne Gegentor – dann wurde es jedoch dramatisch.

Für die Fußballer des BSC Freiberg sind aller guten Dinge nicht drei gewesen: Beim 59. Hallenturnier um den Pokal des Klein-Erzgebirges in Oederan, das am Sonnabend vor mehr als 200 Zuschauern in der Sporthalle an der Frankenberger Straße über die Bühne ging, verpassten die Bergstädter ihren dritten Triumph in Serie. Im packenden Finale...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:00 Uhr
3 min.
Sportlich ins neue Jahr: Die Höhepunkte in Mittelsachsen im Überblick
Die Fußballer des BSC Freiberg und des SV Lichtenberg werden sich in den kommenden Tagen öfter in den mittelsächsischen Hallen sehen.
Ob als Zuschauer oder selbst in Aktion – nach Weihnachten laden Vereine zu Veranstaltungen und Turnieren ein. Die Tipps für die Zeit rund um die Feiertage – unter anderem mit Laufen, Kegeln und Tischtennis.
Robin Seidler
04.01.2026
4 min.
Till Lindemann zieht den Schwanz ein: Zur Liveshow in Thailand spürt der Rammstein-Sänger harte Gesetze
Till Lindemann, hier bei einem Konzert in Leipzig.
Am 4. Januar feiert der gebürtige Leipziger Lindemann auf seiner „Meine Welt“-Tour Geburtstag in Dubai. Zuvor musste er für seine bisher schwierigste Show in Bangkok ordentlich abrüsten.
Jörg Vitovec
05.01.2026
2 min.
Schneeschauer und Frost – Wetter bleibt winterlich
Erst ab Mitte der Woche soll es in Deutschland wieder etwas wärmer werden.
Minus 16 Grad in Alpentälern und teils starker Schneefall im Norden. Besonders Autofahrer sollten sich auf schwierige Bedingungen einstellen.
12:00 Uhr
3 min.
Nach Silberstadtpokal-Enttäuschung: Fußballer des BSC Freiberg wollen in Oederan den Titel verteidigen
Die Kicker des BSC Freiberg (in Gelb) und des Conradsdorfer SV laufen am Samstag in Oederan auf.
Beim 59. Hallenturnier um den Pokal des Klein-Erzgebirges in Oederan startet der BSC am Samstag ins neue Jahr – und kann den dritten Coup in Serie landen. Wenig später geht es schon wieder aufs Feld.
Steffen Bauer
04.01.2026
4 min.
Rückschlag in Riesa: Peniger zieht sich aus der Superenduro-WM zurück
Edward Hübner (l.) mit Sohn Ewald und Lebenspartnerin Claudia Heinrich
Nach dem Superenduro-Lauf verzichtet Edward Hübner auf die nächsten beiden Veranstaltungen im Ausland. An der Elbe stieg am Samstag der Nachwuchs des Altmeisters auf eine kleine Maschine.
Thorsten Horn
05.01.2026
2 min.
Solarenergie deckt 18 Prozent des deutschen Stromverbrauchs
Ein Solarpark in Sachsen, der dem Laden von Elektroautos dient. (Archivbild)
Bei der Stromerzeugung schlägt Photovoltaik erstmals zwei fossile Energieträger. Der Branche geht die Ausbreitung der Solaranlagen dennoch zu langsam.
Mehr Artikel