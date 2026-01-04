Sturmlauf erst im Finale gestoppt: Fußballer des BSC Freiberg verpassen beim Traditionsturnier in Oederan unglücklich das Triple

Beim 59. Hallenturnier um den Pokal des Klein-Erzgebirges haben die Favoriten aus Freiberg und Chemnitz dominiert. Der BSC blieb bis zum Endspiel ohne Gegentor – dann wurde es jedoch dramatisch.

Für die Fußballer des BSC Freiberg sind aller guten Dinge nicht drei gewesen: Beim 59. Hallenturnier um den Pokal des Klein-Erzgebirges in Oederan, das am Sonnabend vor mehr als 200 Zuschauern in der Sporthalle an der Frankenberger Straße über die Bühne ging, verpassten die Bergstädter ihren dritten Triumph in Serie. Im packenden Finale...