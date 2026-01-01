MENÜ
Die Kicker des BSC Freiberg (in Gelb) und des Conradsdorfer SV laufen am Samstag in Oederan auf.
Die Kicker des BSC Freiberg (in Gelb) und des Conradsdorfer SV laufen am Samstag in Oederan auf. Bild: Marcel Schlenkrich
Freiberg
Nach Silberstadtpokal-Enttäuschung: Fußballer des BSC Freiberg wollen in Oederan den Titel verteidigen
Redakteur
Von Steffen Bauer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim 59. Hallenturnier um den Pokal des Klein-Erzgebirges in Oederan startet der BSC am Samstag ins neue Jahr – und kann den dritten Coup in Serie landen. Wenig später geht es schon wieder aufs Feld.

Nachdem die Fußballer des BSC Freiberg das alte Jahr gerade mit dem eigenen Hallenturnier um den Silberstadtpokal abgeschlossen haben – wobei sie als Siebte allerdings deutlich unter den Erwartungen blieben –, geht es zu Beginn des neuen Jahres gleich wieder aufs Parkett. In Oederan steigt am 3. Januar (14 Uhr) das 59. Hallenturnier um den...
