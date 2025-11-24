Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Im Spitzenspiel gegen Milkau zogen die Siltronic-Damen um Sandra Hartmann (l.) knapp den Kürzeren.
Im Spitzenspiel gegen Milkau zogen die Siltronic-Damen um Sandra Hartmann (l.) knapp den Kürzeren.
Freiberg
Tapfer gekämpft: Siltronic-Volleyballerinnen mischen trotz Handicap vorn mit
Redakteur
Von Steffen Bauer
Die Damen des SV Siltronic Freiberg haben in der Volleyball-Bezirksliga die erste Saisonniederlage kassiert. Der Trainer ist aber trotz anhaltender Personalsorgen optimistisch.

Die Volleyballerinnen des SV Siltronic Freiberg haben am Sonnabend nur eine ihrer beiden Hausaufgaben in der Bezirksliga lösen können. Das Team von Dietmar Schulze fertigte zunächst in der Turnhalle der Böhmeschule Schlusslicht L.O. Volleys klar mit 3:0 (25:11, 25:20, 25:19) ab, musste sich aber im zweiten Duell Union Milkau geschlagen geben....
