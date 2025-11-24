Tapfer gekämpft: Siltronic-Volleyballerinnen mischen trotz Handicap vorn mit

Die Damen des SV Siltronic Freiberg haben in der Volleyball-Bezirksliga die erste Saisonniederlage kassiert. Der Trainer ist aber trotz anhaltender Personalsorgen optimistisch.

Die Volleyballerinnen des SV Siltronic Freiberg haben am Sonnabend nur eine ihrer beiden Hausaufgaben in der Bezirksliga lösen können. Das Team von Dietmar Schulze fertigte zunächst in der Turnhalle der Böhmeschule Schlusslicht L.O. Volleys klar mit 3:0 (25:11, 25:20, 25:19) ab, musste sich aber im zweiten Duell Union Milkau geschlagen geben....