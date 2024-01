Tischtennis: Spitzenreiter aus Mittweida will in Derbys nachlegen

Die Tischtennisspieler der HSG Mittweida empfangen Langenstriegis und Lichtenau. Zwei andere Teams sind auch doppelt gefordert.

Beim Großteil der regionalen Tischtennisspieler endet an diesem Wochenende die Weihnachtspause und der Rückrundenstart steht auf dem Programm. So auch für die Männer der HSG Mittweida (1. Platz/15:3 Punkte) in der 2.Bezirksliga. Sie wollen ihre Spitzenpositionen mit zwei Derbysiegen verteidigen: Zunächst empfangen sie an diesem Samstag den...