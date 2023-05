Topspiel im Unterhaus

Nach dem Ausscheiden im Kreispokal (1:2 in Conradsdorf) geht es für die Fußballer des SSV Königshain-Wiederau (1.Platz/38 Punkte) gleich mit dem Spitzenspiel in der Mittelsachsenklasse weiter - ein vielleicht vorentscheidendes für die weitere Saison. Die SSV-Kicker gastieren am Sonntagnachmittag beim SV Fortschritt Lunzenau (2./32)....