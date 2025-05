Trotz Doppelbelastung: Freiberger Hockey-Mädchen sammeln weiter Punkte

Die Nachwuchsteams des Freiberger HTC sind in der Mitteldeutschen Meisterschaft weiter gut im Rennen. Dabei war das vergangene Wochenende für mehrere Spielerinnen überaus anstrengend.

Die Hockey-Mädchen des Freiberger HTC sammeln weiter Punkte in der Mitteldeutschen Meisterschaft. Aus 3 Partien konnten sie zuletzt zumindest 4 Zähler einfahren: Ein Sieg, ein Remis und eine Niederlage standen zu Buche. Die Doppelbelastung einiger Spielerinnen, die sowohl in der U 14 als auch in der U 16 des FHTC aufliefen, könnte Grund für...