Trotz erneuter Niederlage: Hoffnungsschimmer für SV Barkas

Die bereits als Absteiger feststehenden Frankenberger blicken in den letzten acht Spielen in der Fußball-Sachsenklasse schon auf die kommende Saison. Was die Mittelsachsen aus der 1:3-Niederlage beim Tabellenvierten Auerbach II mitnehmen können.

Schon beim 0:1 nach fünf Minuten zeigte sich am Samstagnachmittag eines der großen Defizite des SV Barkas Frankenberg in der Fußball-Sachsenklasse: Das konsequente Verteidigen. Liam Kittelmann kam im Strafraum zu frei zum Schuss und traf nach einem Diagonalball zum 1:0 für den VfB Auerbach II. „Wir haben viermal die Möglichkeit, den Ball zu... Schon beim 0:1 nach fünf Minuten zeigte sich am Samstagnachmittag eines der großen Defizite des SV Barkas Frankenberg in der Fußball-Sachsenklasse: Das konsequente Verteidigen. Liam Kittelmann kam im Strafraum zu frei zum Schuss und traf nach einem Diagonalball zum 1:0 für den VfB Auerbach II. „Wir haben viermal die Möglichkeit, den Ball zu...