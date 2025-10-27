Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Michael Siegel (M.) wird beim TSV Flöha durch Co-Trainer Udo Schauer (r.) und Mannschaftsleiter Andre Schäfer unterstützt.
Michael Siegel (M.) wird beim TSV Flöha durch Co-Trainer Udo Schauer (r.) und Mannschaftsleiter Andre Schäfer unterstützt. Bild: Knut Berger
Michael Siegel (M.) wird beim TSV Flöha durch Co-Trainer Udo Schauer (r.) und Mannschaftsleiter Andre Schäfer unterstützt.
Michael Siegel (M.) wird beim TSV Flöha durch Co-Trainer Udo Schauer (r.) und Mannschaftsleiter Andre Schäfer unterstützt. Bild: Knut Berger
Flöha
Trotz ständiger Personalengpässe: Fußballer des TSV Flöha klettern in der Tabelle weiter
Von Knut Berger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Tor hat dem TSV Flöha gereicht, um in der Fußball-Mittelsachsenliga den SV Barkas Frankenberg zu bezwingen. Jetzt blicken die Verantwortlichen vorsichtig nach oben.

Man brauchte schon viel Fußball-Appetit, um am Sonntag bei Temperaturen um vier Grad und Dauerregen ins Auenstadion zu pilgern, um das Mittelsachsenliga-Duell zwischen dem TSV Flöha und dem SV Barkas Frankenberg zu verfolgen. Passend zu den äußeren Umständen verkündete TSV-Abteilungsleiter und Stadionsprecher Nico Israel, dass erstmals in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.10.2025
2 min.
Warum Flöhas Fußball-Routinier der ersten Mannschaft adé sagt
Traf am vergangenen Spieltag gegen Großhartmannsdorf doppelt: TSV-Stürmer Charlie Baude (rotes Trikot), hier im Spiel gegen Claußnitz.
Der TSV Flöha möchte im Heimspiel gegen Barkas Frankenberg laut Trainer Michael Siegel nachlegen. Mit einem schmerzlichen Ausfall müssen sich die Flöhaer allerdings abfinden.
Kai Dittrich
13.10.2025
5 min.
Langhennersdorfer Kapitän schwärmt trotz Pokalschlappe: „Das war ein geiler Fußballnachmittag“
Klare Sache: Fedor Ponomarenko (M.) schießt die Langenauer in Langhennersdorf mit dem 4:2 auf die Siegerstraße. Danny Hammermüller (r.) und Eduard Späth (l.) haben keine Chance.
In der 2. Runde des Fußball-Kreispokals sahen 260 Zuschauer in Langhennersdorf ein mitreißendes Spiel, 9 Tore – und einen klaren Sieg der Langenauer. Aber auch auf anderen Plätzen ging es heiß her.
Steffen Bauer
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
18:30 Uhr
3 min.
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star. Jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?
Siiri Klose
18:35 Uhr
4 min.
Merz kommentiert Frauen-Forderungen zunächst nicht
Merz hatte vor rund zwei Wochen mit einer Äußerung zur Migrationspolitik der Bundesregierung eine Debatte ausgelöst.
"Fragen Sie mal Ihre Töchter", hat Merz in der "Stadtbild"-Debatte vorgeschlagen. 60 Frauen antworten ihm mit zehn konkreten Forderungen. Der Kanzler schweigt zunächst dazu.
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
Mehr Artikel