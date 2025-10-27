Trotz ständiger Personalengpässe: Fußballer des TSV Flöha klettern in der Tabelle weiter

Ein Tor hat dem TSV Flöha gereicht, um in der Fußball-Mittelsachsenliga den SV Barkas Frankenberg zu bezwingen. Jetzt blicken die Verantwortlichen vorsichtig nach oben.

Man brauchte schon viel Fußball-Appetit, um am Sonntag bei Temperaturen um vier Grad und Dauerregen ins Auenstadion zu pilgern, um das Mittelsachsenliga-Duell zwischen dem TSV Flöha und dem SV Barkas Frankenberg zu verfolgen. Passend zu den äußeren Umständen verkündete TSV-Abteilungsleiter und Stadionsprecher Nico Israel, dass erstmals in... Man brauchte schon viel Fußball-Appetit, um am Sonntag bei Temperaturen um vier Grad und Dauerregen ins Auenstadion zu pilgern, um das Mittelsachsenliga-Duell zwischen dem TSV Flöha und dem SV Barkas Frankenberg zu verfolgen. Passend zu den äußeren Umständen verkündete TSV-Abteilungsleiter und Stadionsprecher Nico Israel, dass erstmals in...